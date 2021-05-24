Решил соревноваться с "Гордоном в шоколаде": Саакашвили снова отличился на ТВ (видео)

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили удивил ведущего канала "Украина 24", принеся в студию вино из своего виноградника.

"Я смотрел вашу передачу с многоуважаемым Дмитрием Гордоном, он угостил вас своим шоколадом. Я принес вам свое вино с моего виноградника", - сказал Саакашвили.

Как сообщалось ранее, Гордон в начале апреля рассказал о том, что у него есть мечта наладить производство фирменных конфет и мороженного.

А уже 11 апреля конфеты "Гордон в шоколаде" появились на прилавках супермаркетов, что вызвало бурную реакцию в сети.

После этого он принес конфеты в эфир "Украины 24".

Саакашвили тоже приносил "презенты" на телевидение. В марте он пришел на шоу "Свобода слова" Савика Шустера с крысой в клетке.