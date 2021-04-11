Скажите, что это фотошоп: конфеты "Гордон в шоколаде" ошарашили украинцев

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, кажется, уже частично реализовал свою бизнес-идею: в сети активно обсуждают фото из супермаркетов с конфетами "Гордон в шоколаде".

В частности, фото из супермаркета в субботу днем опубликовала на своей странице в соцсети Facebook супруга украинского журналиста Вахтанга Кипиани Татьяна.

"Никогда, никогда больше не смогу я есть птичье молоко:(( Как это развидеть?:(((", - написала она в посте с фотографией кондитерских изделий.

Ее муж на своей странице заверил, что фото – не фейк и выразил убеждение, что Гордону лучше не птичье молоко рекламировать, а сосательные конфеты.

Пользователи соцсети бурно, а многие с юмором, отреагировали на данные кондитерские изделия.

Как сообщалось, менее недели назад Гордон в эфире одного из украинских телеканалов заявил о планах выпустить под собственным брендом конфет "Гордон в шоколаде" и мороженного "Гордон на палочке".