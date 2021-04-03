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"Такой мех": Гордон развеселил сеть архивным фото с волосами

"Такой мех": Гордон развеселил сеть архивным фото с волосами
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известны журналист Дмитрий Гордон уже не раз становился "жертвой" сети. На его интервью и заявления часто создают шутки и различные мемы. К примеру, на "пророчество" Гордона на 15 марта в сети появилось огромное количество шуток, да и вовсе дату назвали "Гордонов день".

3 апреля на своей странице в инстаграм Дмитрий Гордон опубликовал архивное фото, которое также стало поводом для шуток. Журналист показал снимок, который был сделан еще в 1999 году на пляже в Одессе вместе с известным психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

"С великим Кашпировским на пляже" - подписал снимок Гордон. 

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

Подписчики сразу же активизировались в комментариях, и начали отмечать, что раньше волос то у Гордона на голове было побольше, а про грудь и вовсе отдельная тема. 

"Волосы с годами на грудь", "Дмитрий у вас много тестостерона, если у вас такой мех", "Дмитрий, вы второй Кашпировский. Ваш взгляд", "Что с волосами?", "Заряжаете фото?", "Дмитрий, вы гипнотизёр?" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что после неудавшегося "пророчества" Дмитрий Гордон объяснился за свои слова и рассказал, почему же так случилось.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 907

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Журналист, Анатолий Кашпировский, Дмитрий Гордон.
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