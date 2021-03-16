"Вышла накладка": Гордон объяснился за несбывшееся пророчество насчет 15 марта

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее спрогнозировал "тяжелый, судьбоносный день" для всей Украины, объяснился за свои слова и рассказал, почему его "пророчество" не сбылось.

Об этом сообщает "Украина 24" в Телеграм.

"Мои источники сообщали, что 15 марта будет обнародован фильм Bellingcat", - сказал Гордон.

Говоря о том, почему этого не произошло, он сказал, что произошла "небольшая накладка" и режиссера фильма Христо Грозева пригласили в Киев из-за чего показ фильма отложили.

Теперь же, согласно прогнозам Гордона, первую часть фильма ориентировочно стоит ждать 5 апреля.

Как сообщалось ранее, после громкого анонса, интрига не продержалась долго и уже на следующий день Гордон подтвердил, что речь идет о выходе фильма о провале операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

На фоне этого в сети начали появляться многочисленные мемы о "Гордоннике" или "Гордоновом дне".