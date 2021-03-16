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"Вышла накладка": Гордон объяснился за несбывшееся пророчество насчет 15 марта

"Вышла накладка": Гордон объяснился за несбывшееся пророчество насчет 15 марта
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее спрогнозировал "тяжелый, судьбоносный день" для всей Украины, объяснился за свои слова и рассказал, почему его "пророчество" не сбылось. 

Об этом сообщает "Украина 24" в Телеграм. 

"Мои источники сообщали, что 15 марта будет обнародован фильм Bellingcat", - сказал Гордон.

Говоря о том, почему этого не произошло, он сказал, что произошла "небольшая накладка" и режиссера фильма Христо Грозева пригласили в Киев из-за чего показ фильма отложили. 

Теперь же, согласно прогнозам Гордона, первую часть фильма ориентировочно стоит ждать 5 апреля. 

Как сообщалось ранее, после громкого анонса, интрига не продержалась долго и уже на следующий день Гордон подтвердил, что речь идет о выходе фильма о провале операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера

На фоне этого в сети начали появляться многочисленные мемы о "Гордоннике" или "Гордоновом дне"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 261

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Дмитрий Гордон, Bellingcat, ЧВК Вагнера.
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