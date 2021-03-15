"Гордонник или Гордонов день": сеть разразилась мемами о наступившем 15 марта (фото)

Интернет наполнился мемами, посвященными журналисту Дмитрию Гордону, сделавшему заявление о "судьбоносном тяжелом дне" для всей Украины, который, по его словам, должен был наступить 15 марта. Речь шла всего лишь о сьемках фильма-расследования.

В сети стали публиковать шутки и картинки, выставляющие журналиста в виде пророка и лучшего пиарщика. На одной из картинок изобразили 15 марта как "Гордонов день", а весь календарь переименовали в "Гордонник".

Отметим, по словам журналиста Дмитрия Гордона, под "судьбоносным тяжелым днем" он имел ввиду выход фильма о попытке арестовать и доставить в Киеве группу "вагнеровцев".

"Секрета я делать уже не буду. Это будет выход фильма о бездарно проваленной суперспецоперации, которая проводилась в Украине спецслужбами Соединенных Штатов, Турции и Украины", - заявил Гордон в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В провале операции журналист обвинил предателей в руководстве страны.

Наполмним, время выхода фильма о провале в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым, может быть перенесено на конец марта.