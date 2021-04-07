Не только в шоколаде, но еще и на палочке: Гордон насмешил новой "сладкой мечтой" (видео)

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон озвучил идею по выпуску кондитерских изделий – конфет и мороженного, - под собственным брендом.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 6 апреля, вечером.

"…Гордон в шоколаде". Но я сегодня подумал: на этом мы не остановимся – я буду выпускать мороженное "Гордон на палочке", - сказал журналист.

Отрывок из передачи, где Гордон говорит о своих бизнес-планах, заснял и опубликовал в своем аккаунте в Instagram пользователь с ником "barabashyk_95".

В конце 2020 года Гордон уже высказывался о том, что если захочет заняться бизнесом, то будет и выпускать на винницкой фабрике "Солодка мрія" конфеты под названием "Гордон в шоколаде". "Кроме того, это будет лучшее птичье молоко", - отметил он.

Известный журналист уже не раз становился "жертвой" сети. На его интервью и заявления часто создают шутки и различные мемы. К примеру, на "пророчество" Гордона на 15 марта в сети появилось огромное количество шуток, да и вовсе дату назвали "Гордонов день".

После неудавшегося "пророчества" Дмитрий Гордон объяснился за свои слова и рассказал, почему же так случилось.