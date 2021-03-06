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Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)

Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)
09:37 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому ранее президент Владимир Зеленский предлагал должность в правительстве, появился на шоу "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу, 5 марта, с клеткой в руках, где находилась крыса.

Соответствующее видео Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые крысят экономику Украины. Поэтому я жду не дождусь того момента, когда их можно будет тоже посадить в клетку  и освободить политику и экономику", - объяснил свое такое странное появление с грызуном экс-чиновник, заявив, что якобы ежегодно у государства чиновники крадут больше 37 миллиардов гривен.

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В сети бурно отреагировали на заявление Саакашвили, удивившись еще и тому, почему политик пришел на эфир со шморгающим носом, мол, явно видно, то он болен.

"Саакашвили в премьеры. Народ должен поддержать", "Жодного українця в ефірі, жодного слова на мові", "Хватит считать человеческие деньги, у олигархов посчитайте", "У Миши корона вирус", "А маски где? корона уже нема?" – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Саакашвили подставил Жванецкого воспоминаниями о пьянке.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 451

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Свобода слова, Видео, Михаил Саакашвили, Крысы.
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