Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому ранее президент Владимир Зеленский предлагал должность в правительстве, появился на шоу "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу, 5 марта, с клеткой в руках, где находилась крыса.

Соответствующее видео Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые крысят экономику Украины. Поэтому я жду не дождусь того момента, когда их можно будет тоже посадить в клетку и освободить политику и экономику", - объяснил свое такое странное появление с грызуном экс-чиновник, заявив, что якобы ежегодно у государства чиновники крадут больше 37 миллиардов гривен.

В сети бурно отреагировали на заявление Саакашвили, удивившись еще и тому, почему политик пришел на эфир со шморгающим носом, мол, явно видно, то он болен.

"Саакашвили в премьеры. Народ должен поддержать", "Жодного українця в ефірі, жодного слова на мові", "Хватит считать человеческие деньги, у олигархов посчитайте", "У Миши корона вирус", "А маски где? корона уже нема?" – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Саакашвили подставил Жванецкого воспоминаниями о пьянке.