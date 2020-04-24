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Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ

Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кандидат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский хочет сделать его переговорщиком с Международным валютным фондом.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

"Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает", - заявил Саакашвили на брифинге в пятницу перед встречей с депутатами фракции "Слуга народа".

Кроме того, Саакашвили считает, что Украине необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику страны.

Саакашвили подтвердил, что Зеленский предложил ему работать в правительстве

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой.

Также по его словам, необходимо сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

"Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - добавил он.

СМИ: Саакашвили может стать вице-премьером по реформам

Как сообщалось, 22 апреля Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.

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Все по теме:

МВФ, Реформы, Вице-премьер-министр, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
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