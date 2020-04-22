СМИ: Саакашвили может стать вице-премьером по реформам

Новости Украины:По информации от нескольких источников во фракции Слуга народа, президент Владимир Зеленский предложил Михеилу Саакашвили стать вице-премьером по реформам.

Экс-президента Грузии и лидера украинского "Руху нових сил" Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.

Об этом ссылаясь на собственные источники сообщает ряд украинских СМИ.

По данным Telegram-канала УП, который ссылается на источники в "Слуге народа", этот вопрос обсуждают во внутренних чатах фракции, а назначение Саакашвили Верховная Рада может рассмотреть уже в пятницу.

Также информацию о назначении Саакашвили в правительство Дениса Шмыгаля подтвердила Obozrevatel заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас его кандидатура обсуждается во фракции.

По данным «Страны», сейчас проводится сигнальное голосование по депутатским группам.

Также информацию подтвердили сразу несколько источников во власти и Lb.ua.

"Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", - сказал один из источников на условиях анонимности.

Как сообщалось, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии было передан Польше. 28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положения о лишении Саакашвили гражданства Украины.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину. После возвращения в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.

7 октября Генпрокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили.