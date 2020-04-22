Нардеп "СН": Рада соберется на внеочередное заседание в пятницу

Новости Украины:В "Слуге народа" подтвердили, что Рада соберется в пятницу.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля.

Соответствующее сообщение нардеп Качура обнародовал в Facebook.

По словам нардепа, повестка дня заседания парламента будет известна позже.

Ранее источники УП в "Слуге народа" рассказали, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент.

Также, по словам источников УП, на заседании не планируют рассматривать закон о банках.