Выпивший садился за руль: Саакашвили подставил Жванецкого воспоминаниями о пьянке

Михаила Жванецкого, скончавшегося 6 ноября, случайно подставил глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили.

На официальной странице политика в Facebook появился пост, в котором Саакашвили вспоминает, как известный юморист часто бывал у него дома. Они весело проводили время и после гуляний, по словам экс-президента Грузии, Жванецкий "садился за руль своего очень веселого кабриолета, достаточно выпивший, но в очень хорошей форме и вальяжно выезжал из резиденции Дома приемов Одесского облсовета, маша рукой нам и всем прохожим. Таким я его запомнил. Машущим рукой из кабриолета".

Признание в том, что известная личность разъезжала в пьяном состоянии по Одессе, сильно обеспокоила и разгневала пользователей соцсети.

Так, журналистка издания ФОКУС Марина Шашкова написала, что самое интересное о Жванецком начали рассказывать уже после новости о его смерти, где ярко отличился Саакашвили.

"Последний (Саакашвили - ред.) признался, что когда устроился губернатором, то частенько бухал с этим сатириком в Одессе. После таких вечеров выпивший Жванецкий садился за руль авто (!!!), его никто (!!!) НЕ ОСТАНАВЛИВАЛ и он спокойно из резиденции, маша всем ручкой", - пишет Шашкова.

Журналистка отметила, что пьяного Жванецкого могли "отмазать" в Одессе в любое время, если бы тот кого-то убил или устроил ДТП.

Это напоминает печальную историю о другой известной личности, российском актере Михаиле Ефремове, который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Тогда за рулем погиб курьер Сергей Захаров.

Изначально суд приговорил актера к 8 года лишения свободы, но после рассмотрения некоторых моментов, присудил актеру семь с половиной лет в колонии общего режима. Ефремова уже отправили в колонию.