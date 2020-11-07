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Выпивший садился за руль: Саакашвили подставил Жванецкого воспоминаниями о пьянке

Выпивший садился за руль: Саакашвили подставил Жванецкого воспоминаниями о пьянке
14:16 Сегодня Телеграф

Михаила Жванецкого, скончавшегося 6 ноября, случайно подставил глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили.

На официальной странице политика в Facebook появился пост, в котором Саакашвили вспоминает, как известный юморист часто бывал у него дома. Они весело проводили время и после гуляний, по словам экс-президента Грузии, Жванецкий "садился за руль своего очень веселого кабриолета, достаточно выпивший, но в очень хорошей форме и вальяжно выезжал из резиденции Дома приемов Одесского облсовета, маша рукой нам и всем прохожим. Таким я его запомнил. Машущим рукой из кабриолета".

Признание в том, что известная личность разъезжала в пьяном состоянии по Одессе, сильно обеспокоила и разгневала пользователей соцсети.

Так, журналистка издания ФОКУС Марина Шашкова написала, что самое интересное о Жванецком начали рассказывать  уже после новости о его смерти, где ярко отличился Саакашвили.

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"Последний (Саакашвили - ред.) признался, что когда устроился губернатором, то частенько бухал с этим сатириком в Одессе. После таких вечеров выпивший Жванецкий садился за руль авто (!!!), его никто (!!!) НЕ ОСТАНАВЛИВАЛ и он спокойно из резиденции, маша всем ручкой", - пишет Шашкова.

Журналистка отметила, что пьяного Жванецкого могли "отмазать" в Одессе в любое время, если бы тот кого-то убил или устроил ДТП.

Это напоминает печальную историю о другой известной личности, российском актере Михаиле Ефремове, который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Тогда за рулем погиб курьер Сергей Захаров.

Изначально суд приговорил актера к 8 года лишения свободы, но после рассмотрения некоторых моментов, присудил актеру семь с половиной лет в колонии общего режима. Ефремова уже отправили в колонию.

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Михаил Саакашвили, Михеил Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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