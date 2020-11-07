Известная актриса из Одессы открыла обстоятельства смерти Жванецкого

Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала о смерти Михаила Жванецкого, который умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание МК.

По словам артистки, которая также является одесситкой, в последние минуты своей жизни Михаил Михайлович был в окружении своей семьи - жены Натальи и 25-летнего сына Дмитрия. У юмориста был рак.

Гришаева вспоминает, как каждое лето у себя на одесской даче Жванецкий накрывал стол и развлекал своих близких и друзей новыми монологами. "Счастье было общаться с ним. Больше всего поражала его парадоксальность. Помню крылатые фразы. Все понимали - вот он, живой гений, и надо успеть запомнить, записать его парадоксальный юмор", - рассказала актриса.

Нонна Гришаева и Михаил Жванецкий

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