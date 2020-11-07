Квартира в Москве и дом в Одессе: какое наследство оставил Михаил Жванецкий своей семье

В пятницу, 6 ноября, не стало известного сатирика Михаила Жванецкого. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Известно, что из-за ухудшения здоровья Народный артист Украины последнее время практически не выступал. Все, что нажил юморист за свою долгую жизнь, так это большую квартиру в центре Москвы и дачу у себя на родине в Одессе. Имущество Михаила Жванецкого оценивается в сумму более 100 миллионов рублей.

Претендовать на наследство Михаила Михайловича могут его жена Наталья и пятеро детей.

Наталья Жванецких младше покойного артиста на 32 года. Когда они познакомились, Жванецкий был в то время не богат. По словам супруги, в начале совместной жизни у них была только одесская дача, машина и однокомнатная квартира в Москве рядом с Останкинской башней. Все нажитое артист оставлял своим бывшим возлюбленным. В квартире также проживал и их совместный сын Дмитрий. Сейчас ему 25 лет, сообщает издание Комсомольская правда.

Жванецкий с сыном Дмитрием

У Михаила Жванецкого также остались взрослые дети от предыдущих браков и отношений. У артиста есть дочь Елизавета и Максим, который сейчас проживает в Америке. Кроме этого, у известного юмориста есть еще внебрачные дети - Ольга и Андрей, но тесных отношений они друг с другом не поддерживали.

Ранее "Телеграф" писал о реакции знаменитостей на смерть легендарного сатирика Михаила Жванецкого. Кем был Жванецкий и какие его цитаты стали популярными - читайте здесь.