Скачать
Суббота, 07.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Протесты в Беларуси зашли в тупик, а санкции ЕС не повлияют на Лукашенко, - Игар Тышкевич
Протесты в Беларуси зашли в тупик, а санкции ЕС не повлияют на Лукашенко, - Игар Тышкевич
Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США
Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США
"Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)
"Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)
Уродливое шоу: «бабушки Путина» выдали новый перл о выборах в США
Уродливое шоу: «бабушки Путина» выдали новый перл о выборах в США

Квартира в Москве и дом в Одессе: какое наследство оставил Михаил Жванецкий своей семье

Квартира в Москве и дом в Одессе: какое наследство оставил Михаил Жванецкий своей семье
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter kp.ru

В пятницу, 6 ноября, не стало известного сатирика Михаила Жванецкого. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Известно, что из-за ухудшения здоровья Народный артист Украины последнее время практически не выступал. Все, что нажил юморист за свою долгую жизнь, так это большую квартиру в центре Москвы и дачу у себя на родине в Одессе. Имущество Михаила Жванецкого оценивается в сумму более 100 миллионов рублей.

Претендовать на наследство Михаила Михайловича могут его жена Наталья и пятеро детей.

Наталья Жванецких младше покойного артиста на 32 года. Когда они познакомились, Жванецкий был в то время не богат. По словам супруги, в начале совместной жизни у них была только одесская дача, машина и однокомнатная квартира в Москве рядом с Останкинской башней. Все нажитое артист оставлял своим бывшим возлюбленным. В квартире также проживал и их совместный сын Дмитрий. Сейчас ему 25 лет, сообщает издание Комсомольская правда.

Жванецкий с сыном Дмитрием

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого

У Михаила Жванецкого также остались взрослые дети от предыдущих браков и отношений. У артиста есть дочь Елизавета и Максим, который сейчас проживает в Америке. Кроме этого, у известного юмориста есть еще внебрачные дети - Ольга и Андрей, но тесных отношений они друг с другом не поддерживали.

Ранее "Телеграф" писал о реакции знаменитостей на смерть легендарного сатирика Михаила Жванецкого. Кем был Жванецкий и какие его цитаты стали популярными - читайте здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наследство, Михаил Жванецкий.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США
02 Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
03 Уродливое шоу: «бабушки Путина» выдали новый перл о выборах в США
04 "Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)
05 Вы в этом абсолютно не разбираетесь: известный врач жестко обратился к украинцам из-за COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ открыла дело против Шария (документ)
СБУ открыла дело против Шария (документ)
Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка
Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка
Словакия закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Словакия закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Рассекречен новый состав «ВИА Гры»: фото солисток и страницы в Instagram
Рассекречен новый состав «ВИА Гры»: фото солисток и страницы в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь