Ефремова отправили в колонию, но не уточнили в какую

Российский актер Михаил Ефремов был отправлен в колонию по месту отбывания наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом, сообщает Комсомольская правда с посыланием на сообщение пресс-службы ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний).

Отмечается, что администрация СИЗО сообщит родственникам актера адрес колонии, куда его доставят: "Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания".

До этого артист находился в СИЗО-5 "Водник".

Добавим, что Ефремов ранее заявлял, что хотел бы отбывать наказания в Чувашии, так как он является дальним родственником чувашского просветителя Ивана Яковлева.

Ранее "Телеграф" писал, что изначально суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, но позже судья принял решение сократить срок и смягчил его до семи с половиной лет в колонии общего режима.