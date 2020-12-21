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Может в дикий мороз выйти на улицу с мокрой головой: помощница рассказала об "особенностях" Саакашвили

Может в дикий мороз выйти на улицу с мокрой головой: помощница рассказала об "особенностях" Саакашвили
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, никогда не сушит волосы после душа феном и с легкостью может выйти с мокрой головой на улицу даже в мороз.

Об этом рассказала его пресс-секретарь Диана Сыч на своей странице в Facebook, где собрала необычные факты о бывшем президенте Грузии, этой подборкой поздравив его с Днем рождения.

Оказывается, Саакашвили чаще всего называют не Михо, а Миша. Экс-губернатор умеет варить борщ и обожает кататься на велосипеде. У него есть кот по кличке Мишка. Саакашвили не умеет врать.

"Он всегда ругал меня за курение, а два дня назад я увидела как он закурил сигару (и теперь хочу рассказать об этом его маме)", - рассказала пресс-секретарь.

Как сообщал "Телеграф", ранее Саакашвили подставил Жванецкого воспоминаниями о пьянке.

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День рождения, Михаил Саакашвили, 21 декабря.

Автор:

Телеграф
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