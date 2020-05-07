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Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который глава государства подписал 7 мая, сообщила пресс-служба Президента.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

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Также этим указом Президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

В пресс-службе также добавили, что документом вносятся изменения в указы главы государства относительно единой государственной политики реформ в Украине, обеспечения деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 22 апреля во фракции партии "Слуга народа" заявили, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по реформам.

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Сам Саакашвили заявил, что Президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и он уже общался с Премьер-министром по этому поводу.

Однако позднее стало известно, что кандидатура Саакашвили рассматривается на должность в Национальном совете реформ.

Национальный совет реформ создан в августе 2014 года как специальный консультативно-совещательный орган при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. Персональный состав Нацсовета утверждает Президент.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.
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