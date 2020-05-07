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Карантин в Украине: СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля

Карантин в Украине: СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля
19:56 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СБУ намерена купить за почти 50 миллионов гривен компьютерную систему от израильско-американского производителя, чтобы контролировать карантин.

Служба безопасности Украины намерена купить за почти 50 миллионов гривен компьютерную систему Verint NowForce от израильско-американского производителя Verint Systems, чтобы контролировать карантин, ускорить работу "скорых", проводить межведомственные совещания и собирать отчетность.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") со ссылкой на ответ СБУ на запрос 

В СБУ отметили, что "система диспетчеризации и реагирования для обеспечения минимизации рисков и современную реакцию на стихийные бедствия и эпидемии" Verint NowForce включает: мобильное приложение для тех, кто находится на карантине, обсервации и самоизоляции; приложение для сотрудников системы здравоохранения и мобильных бригад; управление ситуацией и диспетчеризацию.

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В СБУ отметили, что эта закупка позволит:

  • контролировать карантин, отслеживая местонахождение лиц, их передвижение и контакты;

  • управлять мобильными бригадами;

  • коммуницировать (проводить совещания, давать указания) на единой платформе;

  • собирать и предоставлять отчетность;

  • управлять событиями (прогнозирование развития обстановки, автоматическое обобщение и доклад руководству штабов).

Конечными пользователями ПО назвали центральные и местные органы власти, штабы противодействия коронавирусу, больницы с инфекционными отделениями и бригады "скорой". Всех пользователей должны подключить к системе в течение недели с момента закупки. 

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В то же время в СБУ не объяснили, почему программное обеспечение закупает именно спецслужба. 

Программу Verint NowForce выбрали, опираясь на зарубежный опыт использования, возможность адаптации для украинского рынка и украинских партнеров и дистрибьюторов, широкий функционал и стоимость.

Когда именно состоится закупка, в СБУ не сообщили.

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Украина, СБУ, Карантин.
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