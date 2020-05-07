Карантин в Украине: СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля

Служба безопасности Украины намерена купить за почти 50 миллионов гривен компьютерную систему Verint NowForce от израильско-американского производителя Verint Systems, чтобы контролировать карантин, ускорить работу "скорых", проводить межведомственные совещания и собирать отчетность.
Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") со ссылкой на ответ СБУ на запрос
В СБУ отметили, что "система диспетчеризации и реагирования для обеспечения минимизации рисков и современную реакцию на стихийные бедствия и эпидемии" Verint NowForce включает: мобильное приложение для тех, кто находится на карантине, обсервации и самоизоляции; приложение для сотрудников системы здравоохранения и мобильных бригад; управление ситуацией и диспетчеризацию.
В СБУ отметили, что эта закупка позволит:
контролировать карантин, отслеживая местонахождение лиц, их передвижение и контакты;
управлять мобильными бригадами;
коммуницировать (проводить совещания, давать указания) на единой платформе;
собирать и предоставлять отчетность;
управлять событиями (прогнозирование развития обстановки, автоматическое обобщение и доклад руководству штабов).
Конечными пользователями ПО назвали центральные и местные органы власти, штабы противодействия коронавирусу, больницы с инфекционными отделениями и бригады "скорой". Всех пользователей должны подключить к системе в течение недели с момента закупки.
В то же время в СБУ не объяснили, почему программное обеспечение закупает именно спецслужба.
Программу Verint NowForce выбрали, опираясь на зарубежный опыт использования, возможность адаптации для украинского рынка и украинских партнеров и дистрибьюторов, широкий функционал и стоимость.
Когда именно состоится закупка, в СБУ не сообщили.