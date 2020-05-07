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Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать

Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
19:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В Украине с 11 мая власти планируют смячать карантинные меры.

Кабинет министров с 11 мая разрешил деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации.

В частности: точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование (производство контента), а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента к телезрителю (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций), других производителей аудиовизуального контента.

Смягчение карантина с 11 мая и его продление до 22 мая: Кабмин опубликовал постановление

Кроме того, будет разрешено осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки и производство телевизионного продукта, на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти, однако при условии ограничения количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте (не более 50 человек). А также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечении всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.

Также, согласно постановлению Кабмина, будет разрешена деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

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Украина, Карантин, Предприятия.
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