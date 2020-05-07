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Смягчение карантина и его продление до 22 мая: Кабмин опубликовал постановление

Смягчение карантина и его продление до 22 мая: Кабмин опубликовал постановление
19:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В Ураине Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая.

Кабинет министров опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая.

Правительственное постановление от 4 мая обнародовано на "Урядовом портале" в четверг.

Согласно ему, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

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Как указано в документе, смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок.

Помимо этого, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, в том числе под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.

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Украина, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Смягчение.
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