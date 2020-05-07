"Восточное партнерство": Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту

Новости Украины:Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой МИДа Республики Польша Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".

Об этом сообщает МИД Украины.

"Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также усилия обеих стран в противодействии распространению пандемии коронавируса. Стороны уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту "Восточного партнерства" и взаимодействию в рамках повестки дня "Украина-ЕС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Яцек Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора нашего государства, подтвердил на необходимости сохранения санкций ЕС против России.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств согласовали график дипломатических контактов на ближайшую перспективу.

Как сообщалось, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, будущее "Восточного партнерства" должно быть амбициозным и способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.