Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Война и миф": в Украине ко Дню памяти и примирения запустили видеопроект (Видео)
"Война и миф": в Украине ко Дню памяти и примирения запустили видеопроект (Видео)
ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

"Восточное партнерство": Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту

"Восточное партнерство": Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту
18:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: МИД

Новости Украины:Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой МИДа Республики Польша Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".

Об этом сообщает МИД Украины.

"Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также усилия обеих стран в противодействии распространению пандемии коронавируса. Стороны уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту "Восточного партнерства" и взаимодействию в рамках повестки дня "Украина-ЕС", - говорится в сообщении.

На фоне пандемии: Разумков призвал послов G7 сохранять санкции

Сообщается, что Яцек Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора нашего государства, подтвердил на необходимости сохранения санкций ЕС против России.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств согласовали график дипломатических контактов на ближайшую перспективу.

Как сообщалось, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, будущее "Восточного партнерства" должно быть амбициозным и способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, МИД, Восточное Партнерство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь