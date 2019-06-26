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"Рух новых сил" Саакашвили таки пойдет на выборы: решение суда

"Рух новых сил" Саакашвили таки пойдет на выборы: решение суда
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд открыл возможность партии Саакашвили участвовать в парламентских выборах.

Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах Верховной Рады, сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"РНС МС выиграл суд!!! Идем в ЦИК!!!", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

На заседании во вторник суд отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

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В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили дал понять, что их политсила будет обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов на внеочередных выборах в парламент. "Всё равно мы прорвемся, всё равно мы пойдем со своим списком на выборы, всё равно мы будем побеждать. (…) Всё получится у нас", - сказал он в видеообращении.

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ЦИК, Выборы в Раду, Михеил Саакашвили, Рух новых сил, РНС.
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