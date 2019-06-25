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Владимир Зеленский через №159 округ идет в народные депутаты

Владимир Зеленский через №159 округ идет в народные депутаты
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в нардепы в мажоритарном округе на Сумщине.

На Сумщине в избирательном округе №159 баллотируется в народные депутаты самовыдвиженец и однофамилец президента Украины - Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент, соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, Владимир Сергеевич Зеленский - безработный сумчанин.

«Родился 19 ноября 1985 года в городе Сумах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, самовыдвижение», - говорится о нем на сайте ЦИК.

Предвыборная программа кандидата в нардепы, обнародованная на сайте ЦИК, помещается на одну страницу. В ней задекларировано, что деятельность в случае избрания Владимира Сергеевича Зеленского народным депутатом будет направлена на реализацию задач, разделенных на четыре блока: человек - высшая ценность; равенство всех перед законом и справедливость перед ним; победа над коррупцией; здоровая и образованная нация.

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Сейчас в избирательном округе №159 зарегистрировано 11 кандидатов в нардепы. Среди них есть и известные личности. Это, в частности, самовыдвиженец и народный депутат Украины III-VIII созывов Андрей Деркач, который выигрывал здесь выборы в 1998, 2012 и 2014 годах, а также уроженец Парижа и Глуховский мэр Мишель Терещенко, которого выдвинула политическая партия «Объединение «Самопомич» .

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На сайте ЦИК, по состоянию на 24 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 тыс. 331 кандидат в народные депутаты, в том числе: баллотирующиеся в порядке самовыдвижения - 1 тыс. 507, выдвинутые политическими партиями - 824. Из низ есть 7 кандидатов с фамилией Зеленский и только один из них является тезкой президента Украины Владимира Александровича Зеленского.

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Выборы, Сумская область, ЦИК, Владимир Зеленский, Выборы в Раду, Выборы 2019.
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