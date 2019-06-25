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ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации

ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Так же ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы Верховной Рады блогеру Анатолию Шарию

На заседании 24 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Александру Онищенко, а также Анатолию Шарию. Об этом в Facebook информирует ОПОРА.

“Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине. ЦИК даже подала апелляцию на решение Шестого апелляционного суда, который обязал комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца. И сегодня, 24 июня, на заседании ЦИК было повторно отказано Александру Онищенко в регистрации. Решение принято единогласно”, - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы Верховной Рады блогеру Анатолию Шарию, который был №1 в списке политсилы “Партия Шария”.

В целом на последнем заседании Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 592 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий.

В частности, зарегистрирован 201 кандидата от партии “Слуга народа”, 154 – от партии "Социальная справедливость", 100 - от “Европейской солидарности”, 46 – от “Силы людей”, 29 - от “Партии Шария”.

Таким образом, отмечает ОПОРА, в целом ЦИК уже зарегистрировала 2335 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.

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Все по теме:

ЦИК, Регистрация, Отказ, Александр Онищенко, Анатолий Шарий.
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