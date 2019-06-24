Отказ ЦИК в регистрации депутатов РНС: у Саакашвили объявили о намерении пойти в суд

Новости Украины: В партии Саакашвили заявляют, что до сих пор не получили от ЦИК отказ в регистрации.

Партия Михеила Саакашвили "Движение новых сил" будет оспаривать в суде отказ в регистрации ее кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сказал 2-й номер в списке "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе журналистам возле здания ЦИК.

"Тут несколько кандидатов в депутаты, которые приехали из округов, были в списке, которых не дают даже зарегистрировать, которым отказали в регистрации ЦИК, хотят просто зайти и получить лист-отказ, чтобы пойти потом в суд, и защитить свои права уже в суде", - сказал Сакварелидзе.

Он уточнил, что представители партии не получили официального уведомления от ЦИК об отказе в регистрации, а узнали об этом из СМИ.

Также Сакварелидзе заявил, что партия "Движение новых сил" провела съезд и приняла решение относительно участия в выборах 10 июня. Это, по его словам, является правильным в правовой плоскости.

Политик также обратился к Президенту Владимиру Зеленскому. "Как гарант Конституции, я думаю, что он должен вмешаться и разобраться в этой ситуации", - заявил Сакварелидзе.

Как добавил Сакварелидзе, лидер "Движения новых сил" Саакашвили сегодня, 24 июня, приедет из Одессы и сделает заявление.