Под ЦИК проходят акции протеста, полиция обеспечивает охрану правопорядка

Новости Украины: Под зданием Центральной избирательной комиссии усилили государственную охрану, на данный момент там находится несколько десятков человек.

Центральную избирательную комиссию обеспечивают представители полиции и представители управления государственной охраны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Нацполиции Киева.

Сообщается, что сейчас возле ЦИК находится несколько десятков человек.

"Полиция обеспечивает охрану правопорядка. Пока полицией не зафиксированы правонарушения. Вход в здание ЦИК охраняют представители Государственной службы охраны", - сообщили в полиции.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня, отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, представленных в списке партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Кандидатам отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

Ранее сообщалось, в трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ - сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.