ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

Новости Украины: Внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, сообщила пресс-служба ЦИК. Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.

"А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Совета Политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и который утвердил избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня 2019 года направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".