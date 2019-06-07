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Саакашвили объяснил причину своего отказа от предложения Кличко

Саакашвили объяснил причину своего отказа от предложения Кличко
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Саакашвили подтвердил, что отказался возглавить партию "Удар".

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии "Удар".

"Было много тысяч комментариев на мое видео и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы…Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - сказал он в прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Саакашвили также добавил, что вернулся в Украину не искать должности или быть в политике любой ценой, а помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

Он еще раз поблагодарил Кличко за предложение, а также заверил, что для него мнение сторонников важнее.

Как сообщалось, ранее Саакашвили сообщил, что его партия "Рух новых сил" не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы.

В Украине на 21 июля назначены внеочередные выборы в Верховную Раду.

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Виталий Кличко, УДАР, Парламентские выборы, Выборы в Раду, Михеил Саакашвили.
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