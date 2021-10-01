Беготня по крыше, депортация и оскорбления: чем запомнился Саакашвили, обещавший Украине "грузинские" реформы

В Украине Саакашвили возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ

В четверг, 1 октября, Михеил Саакашвили заявил, что впервые за восемь лет вернулся в Грузию. И хоть подтверждения этой информации до сих пор нет, мы решили вспомнить политический путь бывшего грузинского президента в Украине. Ведь есть что вспомнить: беганье по крышам, депортация, прорыв границы, политические амбиции, лозунги и обещания… Обо всем по-порядку.

Эпопея с паспортами

Саакашвили, сторонник Евромайдана, в феврале 2015 года стал советником пятого президента Украины Петра Порошенко и возглавил новосозданный Совещательный международный совет реформ Украины. В мае же Порошенко дает добро на выдачу Саакашвили украинского паспорта. Так тот лишается гражданства Грузии, после чего становится главой Одесской областной государственной администрации. Вскоре политик начинает выступать с критикой власти, в частности, вступает в конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. На одном из заседаний Совета реформ, которое касалось длительного конфликта команд губернатора Одесской области и тогдашнего премьера Арсения Яценюка, у них происходит стычка — с криками и нецензурными оскорблениями. Аваков даже бросает в Саакашвили стакан.

В 2016-м Саакашвили уходит в отставку, начиная открыто выступать против тогдашнего президента и его команды. Под Радой тогда проходили протесты, перераставшие в столкновения.

В июле 2017 года Порошенко лишает Саакашвили украинского гражданства. В тот момент политик пребывал в США. В сентябре Саакашвили предпринимает попытку прорваться через польско-украинскую границу, заручившись поддержкой своих сторонников. На его сторону стали и оппозиционные политики, среди которых – Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко и Михеил Саакашвили на границе Украины и Польши. Фото: bbc.com

В ходе столкновения с пограничниками были пострадавшие. Правоохранители обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении госграницы.

Затем Саакашвили объявляют в розыск, инкриминируя ряд статей УКУ. Речь шла о якобы подготовке государственного переворота, спонсируемого олигархом-беглецом Сергеем Курченко. В предоставлении статуса беженца, естественно, отказано.

Скандальная депортация Саакашвили в Польшу

5 декабря к квартире Саакашвили в Киеве пришли с обыском правоохранители. Реакция политика была неожиданной: он забрался на крышу восьмиэтажки и угрожал спрыгнуть, если спецназначенцы его схватят. На месте находились подразделения СБУ, в том числе бойцы "Альфа", ГПУ, МВД и Нацгвардии.

Саакашвили скрывается от силовиков на крыше. Фото: Unian.net

Не обошлось без стычек с десятками сторонников, пришедших к дому Саакашвили. Всё же силовики задержали политика и поместили в автобус. Но движению транспорта помешали: путь перекрыла толпа Саакашвили. Сторонники разбили окна транспорта и вытянули задержанного. Распространенной была версия о том, что силовики отпустили Михо "по команде сверху"

12 февраля бойцы спецподразделения Государственной пограничной службы таки задержали политика в ресторане у офиса его партии.

13 февраля 2018 года Саакашвили вернули в Польшу на самолете по процедуре реадмиссии.

В мае 2019 года уже новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Политик тут же прибыл в нашу страну, где его, по традиции, приветствовали сторонники и журналисты.

Возвращение Саакашвили. Фото: facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili

Саакашвили и Нацсовет реформ

Зеленский назначает вновь вернувшегося Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Накануне его рассматривали в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра по реформам, но на это резко отреагировала Грузия, отозвав посла.

По словам гаранта, от деятельности ведомства он ожидает решительных реформ, прежде всего – в сфере бизнеса и на таможне.

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О результатах работы Нацсовета по реформам говорится в годовом отчете на сайте Офиса Национального совета реформ.

В отчете акцентируют на открытии ряда региональных отделений. Среди результатов перечислены встречи, обсуждения, презентации. Что касаемо реформ, то указано так: "56 реформ – в работе". Например, разработаны пакеты законопроектов по реформам ГАСИ, подключения к электросетям, недропользования и лесных ресурсов.

Одно из заседаний Нацсовета реформ. Фото: president.gov.ua

Кроме того, "реформаторы" провели всего три заседания. На них обсуждали всевозможные реформы, необходимые нашей стране. На одном таком присутствовал и президент. Тогда Зеленский сравнил работу Совета реформ и СНБО, мол, последний показывает итоги и дает фидбэк, в отличие от ведомства Саакашвили. Поскольку видимых результатов работы Нацсовета реформ под руководством Саакшвили пока что нет.

Участие Саакашвили в выборах

Саакашвили выдвигает свою партию "Движение новых сил" на внеочередные парламентские выборы в Украине. Событию предшествовали решения суда и апелляции. В итоге на выборах в ВРУ его "Движение" не преодолело и проходной барьер в 5%.

Добавим, что до решения Саакашвили пробовать свои силы в голосовании с самостоятельной политсилой, он отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко. Речь шла о перспективе союза с партией "Удар".

Партия Саакашвили "Рух нових сил". Фото: facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili

Успел за это время Саакашвили поучаствовать и в грузинских выборах. Так, в 2020 году на парламентских выборах "Сила в единстве" — объединение оппозиционных сил, в которую также входит "Единое национальное движение", возглавляемое Саакашвили, получила около 27%. Победу взяла провластная партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" (48,15%).

Саакашвили и скандалы

Саакашвили регулярно появляется в лентах новостях как один из участников скандалов и конфликтов, в том числе, благодаря своим эмоциональным высказываниям. Вспомнить только его "рэп" о "барыгах". Несколько ярких эпизодов произошли и за последние годы.

Так, Саакашвили публично обменялся оскорблениями с министром финансов Сергеем Марченко. Последний назвал политика "шулером с большой дороги" и "приезжим гастарбайтером". В ответ он получил порцию "любезностей": "проворовавшаяся козявка" и "ничтожество".

Кроме того, политик выразительно отреагировал на вопрос о его доходах в эфире одного из ток-шоу. На слова председателя партии "Демократическая сокира" Юрия Гудыменко о том, что Саакашвили в последний раз заполнял декларацию в 2019 году и вероятно скрывает доходы, тот не медлил с ответом. Политик посоветовал "заняться своей страной" и заявил, что не потерпит обвинений от "какого-то ничтожества".

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Однажды, следуя примеру Дмитрия Гордона с его шоколадом, Саакашвили принес в студию телепередачи вино из собственного виноградника. А до этого он пришел на программу к Савику Шустеру с крысой в клетке – это была метафора на "бюджетных крыс, съедающих экономику Украины".

Где сейчас Саакашвили

В Грузии Саакашвили числится в розыске. Его обвиняют в насильственном разгоне протестов 2007 года, хищениях и нападение на депутата. Сам Саакашвили отрицает это, считая, что дела сфабрикованы.

Как сообщила "Телеграфу" пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, сейчас политик находится в Батуми. Однако недавно появилась информация, что он все еще может находиться в Украине.

Если же он до сих пор в Украине, то вылет в Грузию запланирован на вечер 2 октября. Политик даже успел сообщить, чем он собирается заняться в Грузии.