Саакашвили уже в Грузии или еще в Украине? Отвечаем

Активизация политика может быть связана с выборами в Грузии.

На этой неделе Михеил Саакашвили то и дело оказывается в центре внимания прессы. Более того, он сам становится ньюз-мейкером. Известие о его планах вернуться на родину вызвало бурную реакцию и в Грузии, где в субботу пройдут выборы, и в Украине, где хваленых реформ Саакашвили так и не дождались.

В пятницу утром на страничке политика в Facebook появилось сообщение, что он якобы находится в Грузии. Спустя час Михо даже опубликовал ролик, снятый якобы в Батуми. Впрочем, видео было низкого качества и записано глубокой ночью, потому сразу закрались сомнения в его подлинности. Давайте разбираться, где же находится Саакашвили и правда ли он улетел в Грузию.

Последние восемь лет Саакашвили провел по большей мере в Украине, Европе и США. Он привез в нашу страну соратников, с которыми планировал делать реформы, однако сам экс-президент так и не занял здесь высокую должность. Из числа его земляков выше всех дослужилась Хатия Деканоидзе (была главой Нацполиции в 2016-2017 гг, после этого вернулась в Грузию) и Давид Сакварелидзе (был заместителем генпрокурора Украины в 2015-2016 гг).

Чем Саакашвили занимался в Украине

Подробно о карьере Михеила Саакашвили мы рассказали здесь. Если коротко — сплошные скандалы, консультативные органы и никаких реальных реформ.

Почему Саакашвили покинул Грузию

После поражения на парламентских выборах в 2012 году партия президента ушла в оппозицию, а после прихода к власти нового лидера Георгия Маргвелашвили против Михо и соратников открыли ряд уголовных дел. Сам Саакашвили назвал их политически мотивированными, однако покинул страну и больше не возвращался.

27 сентября Саакашвили опубликовал билет на самолет из Киева в Тбилиси. Рейс состоится вечером 2 октября.

"Проникновение" в Грузию

1 октября Саакашвили опубликовал видео, якобы снятое в Батуми, однако ролик вызвал больше вопросов, чем ответов. Источники в Госпогранслужбе намекнули "Телеграфу", что официально границу Украины он не пересекал. А это значит, что Саакашвили либо выехал нелегально, либо еще внутри страны.

По одной из версий, Саакашвили действительно в Украине. Именно поэтому он якобы и не появляется на публике. Показать его обещают после выборов в субботу в 20:05, после закрытия избирательных участков. Почему? Вероятно, таким образом Михо и Ко пытаются мобилизировать своих сторонников.

Медиа, близкие к грузинской власти, даже запустили слух, что Саакашвили прячется в отеле Rixos в Трускавце, однако это попахивает откровенным бредом — с пятницы до воскресенья в этом месте "слет" депутатов фракции "Слуга народа", куда приедет и президент Владимир Зеленский. Менее людного места в Украине не нашлось, ага.

В целом, вся история с полетом похожа на попытку подтягуть электорат основанной им партии "Единое национальное движение". Также Саакашвили призывает сторонников в воскресенье выйти и защитить результаты волеизъявления. Обещает даже быть в одной из колонн. Посмотрим. С высокой вероятностью можно допустить, что политик до сих пор в Украине, но вряд ли в Трускавце.