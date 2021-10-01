Укр

Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Автор
Максим Иванов
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Михаила Саакашвили задержали в Грузии Новость обновлена 01 октября 2021, 19:13

Экс-президент Грузии вернулся на родину сегодня, 1 октября

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили задержан. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в Аппарате правительства, пишет imedinews.ge.

На брифинге премьер Грузии сказал, что Саакашвили перевели в пенитенциарное учреждение.

"Наши правоохранители осуществили задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне", — сообщил премьер. Согласно переводу текста брифинга, у грузинских правоохранителей, якобы были данные о приезде Саакашвили в Грузию и этот процесс контролировался местными властями и силовиками.

Предварительно, Саакашвили могли задержать в Глдани-Надзаладеви — районе в Тбилиси.

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Теги:
#Грузия #Михаил Саакашвили #Арест Саакашвили
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