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Момент затримання Саакашвілі потрапив на відео

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Міхеїл Саакашвілі Новина оновлена 05 жовтня 2021, 14:57
Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі в Грузії загрожує великий тюремний термін.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся на батьківщину, де був затриманий. Момент затримання потрапив на відео.

Відповідні кадри були оприлюднені "Європейською правдою".

Відео, судячи з усього, було знято в приватній квартирі, де деякий час перебував Саакашвілі. Правоохоронці не застосовували до екс-президента фізичної сили, а той не чинив опору.

У прокуратурі Грузії повідомили, що Саакашвілі потрапив в країну ще 29 вересня, проте про його затримання стало відомо лише 1 жовтня.

Проти нього в країні відкрито дві кримінальні справи. Йому загрожує три роки в’язниці у справі про помилування колишніх співробітників МВС і ще шість за побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Також він є фігурантом у справах про розкрадання грошових коштів і розгоні протестувальників. Тепер же проти нього відкрили ще одну справу про незаконний перетин кордону.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський вже заявив, що буде домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки той є громадянином нашої країни. Втім, генпрокуратура Грузії заявляє, що таке питання не розглядається.

У понеділок, 4 жовтня, біля будівлі в’язниці зібралося близько трьох тисяч осіб, які вимагали звільнення екс-президента. Акція пройшла мирно і без сутичок.

Теги:
#Грузія #Міхеїл Саакашвілі
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