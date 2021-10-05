Момент затримання Саакашвілі потрапив на відео
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Саакашвілі в Грузії загрожує великий тюремний термін.
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся на батьківщину, де був затриманий. Момент затримання потрапив на відео.
Відповідні кадри були оприлюднені "Європейською правдою".
Відео, судячи з усього, було знято в приватній квартирі, де деякий час перебував Саакашвілі. Правоохоронці не застосовували до екс-президента фізичної сили, а той не чинив опору.
У прокуратурі Грузії повідомили, що Саакашвілі потрапив в країну ще 29 вересня, проте про його затримання стало відомо лише 1 жовтня.
Проти нього в країні відкрито дві кримінальні справи. Йому загрожує три роки в’язниці у справі про помилування колишніх співробітників МВС і ще шість за побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
Також він є фігурантом у справах про розкрадання грошових коштів і розгоні протестувальників. Тепер же проти нього відкрили ще одну справу про незаконний перетин кордону.
Відомо, що президент України Володимир Зеленський вже заявив, що буде домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки той є громадянином нашої країни. Втім, генпрокуратура Грузії заявляє, що таке питання не розглядається.
У понеділок, 4 жовтня, біля будівлі в’язниці зібралося близько трьох тисяч осіб, які вимагали звільнення екс-президента. Акція пройшла мирно і без сутичок.
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