Протести у підтримку Саакашвілі у Грузії: як все пройшло та чого чекати від опозиції далі (фото, відео)

Акція протесту пройшла без сутичок з поліцією

У Грузії після арешту Михайла Саакашвілі на акцію протесту вийшли його прихильники. Мітингувальники та представники опозиції зібралися у понеділок, 4 жовтня, під стінами вʼязниці №12 міста Руставі, де утримують політика. Тисячі людей вимагали звільнити екс-президента Грузії.

Як повідомило Deutsche Welle, акція на підтримку засудженого до шести років Михайла Саакашвілі зібрала близько трьох тисяч осіб. Учасники прийшли з плакатами на підтримку політика, прапорами Грузії та ЄС. Головна їх вимога — звільнити Саакашвілі.

Мітинг охороняли 20 автомобілів поліції та охорона пенітенціарного закладу. При цьому за 300 метрів до приміщення вʼязниці була перекрита дорога.

Акція протесту пройшла мирно, жодних сутичок зафіксовано не було.

На демонстрації під вʼязницею у Руставі також був присутній Ніка Мелія — лідер опозиційної партії «Єдиний національний рух» та соратник Михайла Саакашвілі. На власній сторінці у Facebook опозиціонер опублікував фотографії з мітингу. Судячи з кадрів, під стінами вʼязниці у Руставі дійсно зібралося кілька тисяч громадян.

Акція протесту на підтримку Саакашвілі у місті Руставі

Громадяни вимагають звільнити Саакашвілі з в'язниці

Ніка Мелія на акції у підтримку Саакашвілі

Люди прийшли з численними плакатами та прапорами

Фото: facebook.com/Nika.Melia

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Як повідомляє видання Sputnic Грузія, мітинг на підтримку Саакашвілі тривав понад три години, а близько 18:00 закінчився. При цьому представники опозиції заявили, що вони готують більш масштабні акції протесту.

Зокрема, лідер партії "Закон і справедливість" Тако Чарквіані заявила, що до 30 жовтня прихильники Саакашвілі та опозиціонери готуються до "єдиного великого національного руху".

За словами опозиціонерки, мітинги в підтримку Саакашвілі очолить його партія "Єдиний національний рух" на чолі з Нікою Мелія. Налаштовані вони рішуче.

Тим часом, як повідомляє "Грузія-Online", Михайло Саакашвілі заявив, що буде голодувати до тих пір, поки не звільнять його і людей, яких затримали через нього. Таку позицію політик зазначив у листі, який зачитав його адвокат Ніка Гварамія.

При цьому Саакашвілі зазначив, що відмовиться від допомоги лікарів, якщо йому стане гірше, а голодування продовжуватиме "до кінця життя", щоб довести, що "за Грузію варто жити і варто померти".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, про що свідчить відповідне відео. В країну він прилетів для того, щоб підтримати своїх виборців і захистити їхні голоси на виборах до місцевих органів влади.