"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі

На місці немає жодних натяків на мітинги прихильників Саакашвілі

Після затримання та арешту грузинсько-українського політика Михайла Саакашвілі стало відомо, що його будуть утримувати не у Тбілісі (столиці Грузії), а у Руставі — місті неподалік. Саакашвілі доставили туди в ніч на 2 жовтня та помістили у камеру.

А вже у неділю, 3 жовтня, поруч з вʼязницею, де тримають політика, побував кореспондент "Телеграфа".

Варто зазначити, що всі підходи до вʼязниці №12 у місті Руставі абсолютно вільні. Сам пенітенціарний заклад охороняється у штатному режимі, а поруч з ним наш кореспондент не помітив жодних прихильників Михайла Саакашвілі, які б вимагали його звільнення з-під варти.

Вʼязниця №12 у місті Руставі, де сидить Саакашвілі

Заклад охороняється у штатному режимі

Підходи до в'язниці, де сидить Саакашвілі, вільні

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі, за словами його представників, вирушив у Грузію для захисту голосів виборців своєї партії "Єдиний національний рух" на виборах до місцевих органів влади, які пройшли 2 жовтня. Майже одразу по прильоту його заарештували, адже у 2018 році Саакашвілі був заочно засуджений одразу за двома статтями. Екс-президента Грузії заарештували на шість років.

В Україні за арештом Михайла Саакашвілі послідувала реакція. Зокрема, стурбованість висловив президент України Володимир Зеленський та деякі українські політики разом з журналістами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після затримання Саакашвілі українська депутатка Ліза Ясько опублікувала відео, де політик офіційно зізнається у їхніх стосунках. При цьому офіційного розриву з його дружиною Сандрою Рулофс ще не було.