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"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі Новина оновлена 03 жовтня 2021, 12:02
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі

На місці немає жодних натяків на мітинги прихильників Саакашвілі

Після затримання та арешту грузинсько-українського політика Михайла Саакашвілі стало відомо, що його будуть утримувати не у Тбілісі (столиці Грузії), а у Руставі — місті неподалік. Саакашвілі доставили туди в ніч на 2 жовтня та помістили у камеру.

А вже у неділю, 3 жовтня, поруч з вʼязницею, де тримають політика, побував кореспондент "Телеграфа".

Варто зазначити, що всі підходи до вʼязниці №12 у місті Руставі абсолютно вільні. Сам пенітенціарний заклад охороняється у штатному режимі, а поруч з ним наш кореспондент не помітив жодних прихильників Михайла Саакашвілі, які б вимагали його звільнення з-під варти.

Вʼязниця №12 у місті Руставі, де сидить Саакашвілі
Вʼязниця №12 у місті Руставі, де сидить Саакашвілі
Заклад охороняється у штатному режимі
Заклад охороняється у штатному режимі
Підходи до в'язниці, де сидить Саакашвілі, вільні
Підходи до в'язниці, де сидить Саакашвілі, вільні

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі, за словами його представників, вирушив у Грузію для захисту голосів виборців своєї партії "Єдиний національний рух" на виборах до місцевих органів влади, які пройшли 2 жовтня. Майже одразу по прильоту його заарештували, адже у 2018 році Саакашвілі був заочно засуджений одразу за двома статтями. Екс-президента Грузії заарештували на шість років.

В Україні за арештом Михайла Саакашвілі послідувала реакція. Зокрема, стурбованість висловив президент України Володимир Зеленський та деякі українські політики разом з журналістами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після затримання Саакашвілі українська депутатка Ліза Ясько опублікувала відео, де політик офіційно зізнається у їхніх стосунках. При цьому офіційного розриву з його дружиною Сандрою Рулофс ще не було.

Теги:
#Грузія #Арешт #Фото #Михайло Саакашвілі
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
Новини СНД
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі
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