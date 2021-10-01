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З’явилося відео із затриманим Саакашвілі

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з відео Новина оновлена 01 жовтня 2021, 20:24
Кадр з відео

Саакашвілі на батьківщині засуджений до шести років позбавлення волі.

Михайла Саакашвілі перевели до пенітенціарної установи, ймовірно, слідчого ізолятору, після затримання 1 жовтня в Грузії. З’явилося відео, як його заводять в приміщення з ґратами на вікнах.

Відео опублікував Телеграм-канал 360.

Відзначимо, що про затримання грузинсько-українського політика повідомив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Він також стверджував, що силовики і влади Грузії знали про переміщення Саакашвілі і контролювали їх.

Теги:
#Грузія #Арешт #Михайло Саакашвілі
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