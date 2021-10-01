З’явилося відео із затриманим Саакашвілі

Саакашвілі на батьківщині засуджений до шести років позбавлення волі.

Михайла Саакашвілі перевели до пенітенціарної установи, ймовірно, слідчого ізолятору, після затримання 1 жовтня в Грузії. З’явилося відео, як його заводять в приміщення з ґратами на вікнах.

Відео опублікував Телеграм-канал 360.

Відзначимо, що про затримання грузинсько-українського політика повідомив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Він також стверджував, що силовики і влади Грузії знали про переміщення Саакашвілі і контролювали їх.