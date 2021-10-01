Появилось видео с задержанным Саакашвили

Саакашвили на родине приговорен к минимум шести годам лишения свободы.

Михаила Саакашвили перевели в пенитенциарное учреждение, вероятно, следственній изолятор, после задержания 1 октября в Грузии. Появилось видео, как его заводят в помещение с решетками на окнах.

Видео опубликовал Телеграм-канал 360.

Отметим, что про задержание грузинско-украинского политика сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он также утверждал, что силовики и власти Грузии знали про перемещения Саакашвили и контролировали их.

Отметим, что грузинские представители власти весь день 1 октября отрицали присутствие Саакашвили в Грузии. По словам исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" это было основано на информации правоохранителей с целью не помешать спецоперации по задержанию.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили был заочно осужден в 2018 году в Грузии за превышение полномочий в деле об избиении депутата Валерия Гелашвили ( на 6 лет тюрьмы) и помиловании фигурантов убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани ( на 3 года тюрьмы). Сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили по эти двум делам.

Также продолжается расследование против него по еще двум делам.

Напомним, "Телеграф" писал, что Саакашвили заявил о своем решении поехать в Грузию 27 сентября. 1 октября он опубликовал видео из Батуми.