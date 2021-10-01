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Саакашвілі вже засуджений: скільки років і за що екс-президент Грузії проведе у в’язниці

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Саакашвілі в Україні займався питаннями реформ Новина оновлена 01 жовтня 2021, 22:45
Саакашвілі в Україні займався питаннями реформ

У колишнього грузинського президента дві відкритих справи і два вироки.

Михайло Саакашвілі, якого затримали в Грузії в п’ятницю 1 жовтня, на своїй батьківщині отримав два тюремні терміни.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Повідомляється, що в 2018 році Саакашвілі без його присутності засудили за перевищення повноважень відразу по двох справах.

  • 3 роки колишній президент отримав за помилування людей, затриманих у справі про вбивство банківського співробітника Сандро Гиргвліані.
  • 6 років позбавлення волі він отримав за перевищення повноважень у справі про напад на депутата Валерія Гелашвілі, якого побили.

Триває розслідування ще по двох справах:

  • розкрадання грошових коштів (інкримінується з 2014)
  • розгін протестуючих і захоплення грузинської телекомпанії (в 2007).

Відзначимо, що до Саакашвілі в місце обмеження свободи, де він знаходиться, прибула омбудсмен Ніно Ломджарія.

Саакашвілі раніше говорив, що всі справи політично мотивовані і мають "російський слід".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. "Пора відвернутися від минулого" — повідомляється в офіційному коментарі. Президент зазначила, що він прийняв неприпустиме для президента рішення — відмовитися від громадянства і незаконно в’їхати в країну для дестабілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що експрезидент Грузії опублікував відео з Батумі 1 жовтня. Також в цей день його коханка нардеп Єлизавета Ясько опублікувала спільне відеозізнання у відносинах. Саакашвілі перебуває при цьому в офіційному шлюбі.

Теги:
#Грузія #Арешт #Михайло Саакашвілі
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