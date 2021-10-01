Саакашвілі вже засуджений: скільки років і за що екс-президент Грузії проведе у в’язниці

У колишнього грузинського президента дві відкритих справи і два вироки.

Михайло Саакашвілі, якого затримали в Грузії в п’ятницю 1 жовтня, на своїй батьківщині отримав два тюремні терміни.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Повідомляється, що в 2018 році Саакашвілі без його присутності засудили за перевищення повноважень відразу по двох справах.

3 роки колишній президент отримав за помилування людей, затриманих у справі про вбивство банківського співробітника Сандро Гиргвліані.

6 років позбавлення волі він отримав за перевищення повноважень у справі про напад на депутата Валерія Гелашвілі, якого побили.

Триває розслідування ще по двох справах:

розкрадання грошових коштів (інкримінується з 2014)

розгін протестуючих і захоплення грузинської телекомпанії (в 2007).

Відзначимо, що до Саакашвілі в місце обмеження свободи, де він знаходиться, прибула омбудсмен Ніно Ломджарія.

Саакашвілі раніше говорив, що всі справи політично мотивовані і мають "російський слід".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. "Пора відвернутися від минулого" — повідомляється в офіційному коментарі. Президент зазначила, що він прийняв неприпустиме для президента рішення — відмовитися від громадянства і незаконно в’їхати в країну для дестабілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що експрезидент Грузії опублікував відео з Батумі 1 жовтня. Також в цей день його коханка нардеп Єлизавета Ясько опублікувала спільне відеозізнання у відносинах. Саакашвілі перебуває при цьому в офіційному шлюбі.