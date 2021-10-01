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Саакашвили уже осужден: сколько лет и за что экс-президент Грузии проведет в тюрьме

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Саакашвили в Украине занимался вопросами реформ Новость обновлена 01 октября 2021, 22:45
Саакашвили в Украине занимался вопросами реформ

У бывшего грузинского президента два открытых дела и два приговора.

Михаил Саакашвили, которого задержали в Грузии в пятницу 1 октября, на своей родине получил два тюремных срока.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что в 2018 году Саакашвили без его присутствия осудили за превышение полномочий сразу по двум делам.

  • 3 года бывший президент получил за помилование людей, задержанных в деле об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.
  • 6 лет лишения свободы он получил за превышение полномочий в деле про нападение на депутата Валерия Гелашвили, которого избили.

Продолжается расследование еще по двум делам:

  • хищение денежных средств (инкриминируется с 2014)
  • разгон протестующих и захват грузинской телекомпании (в 2007).

Отметим, что к Саакашвили в место ограничения свободы, где он находится, прибыла омбудсмен Нино Ломджария.

Саакашвили ранее говорил, что все дела политически мотивированы и имеют "российский след".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. "Пора отвернуться от прошлого" — сообщается в официальном комментарии. Президент отметила, что он принял недопустимое для президента решение — отказаться от гражданства и незаконно въехать в страну для дестабилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-президент Грузии опубликовал видео из Батуми 1 октября. Также в этот день его любовница нардеп Елизавета Ясько опубликовала совместное видеопризнание в отношениях. Саакашвили находится при этом в официальном браке.

Теги:
#Грузия #Арест #Михаил Саакашвили
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