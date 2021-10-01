Саакашвили уже осужден: сколько лет и за что экс-президент Грузии проведет в тюрьме

У бывшего грузинского президента два открытых дела и два приговора.

Михаил Саакашвили, которого задержали в Грузии в пятницу 1 октября, на своей родине получил два тюремных срока.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что в 2018 году Саакашвили без его присутствия осудили за превышение полномочий сразу по двум делам.

3 года бывший президент получил за помилование людей, задержанных в деле об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

6 лет лишения свободы он получил за превышение полномочий в деле про нападение на депутата Валерия Гелашвили, которого избили.

Продолжается расследование еще по двум делам:

хищение денежных средств (инкриминируется с 2014)

разгон протестующих и захват грузинской телекомпании (в 2007).

Отметим, что к Саакашвили в место ограничения свободы, где он находится, прибыла омбудсмен Нино Ломджария.

Саакашвили ранее говорил, что все дела политически мотивированы и имеют "российский след".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. "Пора отвернуться от прошлого" — сообщается в официальном комментарии. Президент отметила, что он принял недопустимое для президента решение — отказаться от гражданства и незаконно въехать в страну для дестабилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-президент Грузии опубликовал видео из Батуми 1 октября. Также в этот день его любовница нардеп Елизавета Ясько опубликовала совместное видеопризнание в отношениях. Саакашвили находится при этом в официальном браке.