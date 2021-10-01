Женатый Саакашвили перед задержанием показал свою любовницу (видео)

Они записали совместное видеопризнание в романе.

Михаил Саакашвили, которого задержали в Грузии 1 октября, рассказал, что у него отношения с украинской народным депутатом Лизой Ясько.

Об этом стало известно из видео, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

На нем Михаил Саакашвили на трех языках рассказывает, что они счастливы быть вместе. Как отметила нардеп — видео было записано до отбытия политика в Грузию.

Отметим, что Михаил Саакашвили официально женат.

Его жена — Сандра Элисабет Руфолс-Саакашвили. С ней он познакомился в 1993 году, она же была первой леди Грузии во время его президентства. Из-под ее пера вышла книга воспоминаний на эту тему.

В данный момент она живет в Нидерландах, на своей родине, с младшим сыном Саакашвили. Старший — живет в Америке, он на 5 лет младше новой подруги отца.

Чета Саакашвили

Что известно про Елизавету Ясько

Лиза Ясько — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа". Девушке 30 лет. Она училась на политолога в КНУ им. Тараса Шевченко. Получила степень бакалавра. В 2016-2017 гг. обучалась в Оксфорде и стала магистром публичной политики. Там же окончила школу государственного управления Блаватника. На учебы в престижном вузе собирала с помощью пожертвований и стипендий от различных фондов и организаций. В 2019-2021 годах занимала должность председателя Постоянной делегации в ПАСЕ, а с февраля этого года представляет Украину в Европейской комиссии против расизма и нетерпимости.

Под видео с признанием в отношениях Ясько спросили про роман с женатым политиком. Она ответила, что в такой ситуации стыдно об этом спрашивать.

Ясько утверждает, что вопрос про жену это "ужас и стыд"

Напомним, "Телеграф" писал, что в июне пару заметили в Мариуполе. Также Грузии опубликовали видео с задержанным Саакашвили. Он вернулся в Грузию спустя восемь лет, до этого пребывая в Украине большую часть времени и принимая участие в реформировании страны.