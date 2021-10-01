Женатый Саакашвили перед задержанием показал свою любовницу (видео)
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Они записали совместное видеопризнание в романе.
Михаил Саакашвили, которого задержали в Грузии 1 октября, рассказал, что у него отношения с украинской народным депутатом Лизой Ясько.
Об этом стало известно из видео, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.
На нем Михаил Саакашвили на трех языках рассказывает, что они счастливы быть вместе. Как отметила нардеп — видео было записано до отбытия политика в Грузию.
Отметим, что Михаил Саакашвили официально женат.
Его жена — Сандра Элисабет Руфолс-Саакашвили. С ней он познакомился в 1993 году, она же была первой леди Грузии во время его президентства. Из-под ее пера вышла книга воспоминаний на эту тему.
В данный момент она живет в Нидерландах, на своей родине, с младшим сыном Саакашвили. Старший — живет в Америке, он на 5 лет младше новой подруги отца.
Что известно про Елизавету Ясько
Лиза Ясько — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа". Девушке 30 лет. Она училась на политолога в КНУ им. Тараса Шевченко. Получила степень бакалавра. В 2016-2017 гг. обучалась в Оксфорде и стала магистром публичной политики. Там же окончила школу государственного управления Блаватника. На учебы в престижном вузе собирала с помощью пожертвований и стипендий от различных фондов и организаций. В 2019-2021 годах занимала должность председателя Постоянной делегации в ПАСЕ, а с февраля этого года представляет Украину в Европейской комиссии против расизма и нетерпимости.
Под видео с признанием в отношениях Ясько спросили про роман с женатым политиком. Она ответила, что в такой ситуации стыдно об этом спрашивать.
Напомним, "Телеграф" писал, что в июне пару заметили в Мариуполе. Также Грузии опубликовали видео с задержанным Саакашвили. Он вернулся в Грузию спустя восемь лет, до этого пребывая в Украине большую часть времени и принимая участие в реформировании страны.
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