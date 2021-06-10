Саакашвили пафосно отметился в Мариуполе в компании своей бывшей

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где вместе с сопредседателями МФО "Простые решения и результаты" открыли Офис. И стоит отметить, что был он там в компании нардепа Елизаветы Ясько, с которой его связывали романтические отношения.

Об этом рассказал и сам Саакашвили, и Елизавета на своих страницам в Фейсбуке, опубликовавши фото с поездки.

Депутаты посетили Мариупольский порт, металлургический комбинат и "Барсуков" с отдельного батальона морской пехоты. Отметим, что Михаил даже открыл купальный сезон.

Напомним, что первые слухи о любовной связи между Михаилом Саакашвили и Елизаветой Ясько стали появляться в июне 2020, когда в сети начали появляться их совместные снимки не совсем рабочего характера. Пара была запечатлена в кругу друзей и в доме у Михаила под Киевом.

Также, не раз Елизавета светилась во время онлайн-встреч в кабинете у Саакашвили.

Ранее, "Телеграф" писал, что Саакашвили отличился в эфире "Украины 24". Политик принес в студию вино из своего виноградника.