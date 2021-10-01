Одружений Саакашвілі перед затриманням показав свою коханку (відео)

Вони записали спільне відеозізнання в романі.

Михайло Саакашвілі, якого затримали в Грузії 1 жовтня, розповів, що у нього стосунки з українською народною депутаткою Лізою Ясько.

Про це стало відомо з відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На ньому Михайло Саакашвілі трьома мовами розповідає, що вони щасливі бути разом. Як зазначила нардеп — відео було записано до відбуття політика в Грузію.

Відзначимо, що Михайло Саакашвілі офіційно одружений.

Його дружина — Сандра Елісабет Руфолс-Саакашвілі. З нею він познайомився в 1993 році, вона ж була першою леді Грузії під час його президентства. З-під її пера вийшла книга спогадів на цю тему.

Наразі вона живе в Нідерландах, на своїй батьківщині, з молодшим сином Саакашвілі. Старший — живе в Америці, він на 5 років молодший за нову подругу батька.

Подружжя Саакашвілі

Що відомо про Єлизавету Ясько

Ліза Ясько — народний депутат України від фракції "Слуга народу". Дівчині 30 років. Вона вчилася на політолога в КНУ ім. Тараса Шевченка. Отримала ступінь бакалавра. У 2016-2017 рр. навчалася в Оксфорді і стала магістром публічної політики. Там же закінчила школу державного управління Блаватника. На навчання в престижному виші збирала за допомогою пожертвувань і стипендій від різних фондів і організацій. У 2019-2021 роках обіймала посаду голови Постійної делегації в ПАРЄ, а з лютого цього року представляє Україну в Європейській комісії проти расизму та нетерпимості.

Під відео з зізнанням у відносинах Ясько запитали про роман з одруженим політиком. Вона відповіла, що в такій ситуації соромно про це питати.

Ясько стверджує, що питання про дружину це "жах і сором"

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в червні пару помітили в Маріуполі. Також Грузії опублікували відео із затриманим Саакашвілі. Він повернувся в Грузію через вісім років, до цього перебуваючи в Україні більшу частину часу і беручи участь в реформуванні країни.