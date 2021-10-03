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"Телеграф" добрался до тюрьмы, где сидит Саакашвили

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Тюрьма в городе Рустави, где содержат Саакашвили Новость обновлена 03 октября 2021, 12:37
Тюрьма в городе Рустави, где содержат Саакашвили

На месте нет никаких намеков на митинги сторонников Саакашвили

После задержания и ареста грузино-украинского политика Михаила Саакашвили стало известно, что его будут удерживать не в Тбилиси (столице Грузии), а в Рустави — городе неподалеку. Саакашвили доставили туда в ночь на 2 октября и поместили в камеру.

А уже в воскресенье, 3 октября, рядом с тюрьмой, где держат политика, побывал корреспондент "Телеграфа".

Стоит отметить, что все подходы к тюрьме №12 в городе Рустави абсолютно свободны. Само пенитенциарное заведение охраняется в штатном режиме, а рядом с ним наш корреспондент не заметил никаких сторонников Михаила Саакашвили, которые требовали его освобождения из-под стражи.

Тюрьма №12 в городе Рустави, где сидит Саакашвили
Тюрьма №12 в городе Рустави, где сидит Саакашвили
Заведение охраняется в штатном режиме
Заведение охраняется в штатном режиме
Подходы в тюрьму, где сидит Саакашвили, свободны
Подходы в тюрьму, где сидит Саакашвили, свободны

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что Михаил Саакашвили, по словам его представителей, отправился в Грузию для защиты голосов избирателей своей партии "Единое национальное движение" на выборах в местные органы власти, которые прошли 2 октября. Почти сразу по прилету его арестовали, ведь в 2018 году Саакашвили был заочно приговорен сразу по двум статьям. Экс-президента Грузии арестовали на шесть лет.

В Украине за арестом Михаила Саакашвили последовала реакция. В частности, обеспокоенность выразил президент Украины Владимир Зеленский и некоторые украинские политики вместе с журналистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после задержания Саакашвили украинский депутат Лиза Ясько опубликовала видео, где политик официально признается в их отношениях. При этом официального разрыва с его женой Сандрой Рулофс еще не было.

Теги:
#Грузия #Арест #Фото #Михаил Саакашвили
Тюрьма в городе Рустави, где содержат Саакашвили
Новости СНГ
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