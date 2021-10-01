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В партии Саакашвили рассказали, зачем он прилетел в Грузию (видео)

Автор
Максим Иванов
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Задержание Саакашвили Новость обновлена 01 октября 2021, 22:58
Задержание Саакашвили

Экс-президент Грузии серьезно рискует, но в его партии уверены в успешном продолжении истории

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Грузию, чтобы защитить голоса избирателей своей партии "Единое национальное движение" на выборах в местные органы власти, которые пройдут в субботу, 2 октября. Об этом в эфире Shuster online заявила кандидат в мэры Кутаиси от "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

По ее словам, в Грузии многие знали о возвращении Саакашвили на родину, ведь ранее он дал обещание приехать и принять активное участие в защите голосов.

"Честно говоря, то, как действовала власть и что она говорила – это было ужасно. Потому что целый день они говорили, что Саакашвили якобы нет на территории Грузии, а вечером его задержали. Он человек слова, он приехал в Грузию, чтобы создать абсолютно новую политическую реальность, которая важна сейчас для Грузии. Да, каждый гражданин Грузии должен прийти на выборы и проголосовать против партии олигарха Биндзина Иванишвили (лидер провластной партии "Грузинская мечта" — главного конкурента "ЕНД" на выборах, — ред.). Я не хочу так говорить, но это последний шанс для Грузии стать абсолютно новым государством. А то мы тонем и тонем очень медленно", — говорит Деканоидзе.

Биндзин Иванишвил
Биндзин Иванишвил

Она не верит, что выборы могут завершиться не в пользу ее партии, что фактически будет означать приговор для Саакашвили. 

"Я совсем не думаю о том, что голосование пройдет против нас, потому что я встречаюсь со многими людьми по всей территории Грузии, я сама участвую в выборах и, честно говоря, каждый грузин понимает, что за власть сегодня в стране. Это пророссийская, пропутинская власть, которая даже не отрицает этого. Биндзин Иванишвили формально ничего не представляет, но вся прокуратура, полиция, все институты находятся под ним. Это правительство – угроза для демократии. Каждый человек, с которым мы говорили, будет голосовать против партии Бидзина Иванишвили", — сказала Хатия Деканоидзе.

Напомним, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию в пятницу, 1 октября, где и был задержан. Теперь грузинскому экс-президенту грозит 8 лет тюрьмы за превышение полномочий в деле об избиении депутата Валерия Гелашвили и помиловании фигурантов убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что ни в коем случае не помилует Саакашвили по эти двум делам.

Теги:
#Грузия #Михаил Саакашвили #Выборы в Грузии #Хатия Деканоидзе
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