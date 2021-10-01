У партії Саакашвілі розповіли, навіщо він прилетів до Грузії (відео)

Експрезидент Грузії серйозно ризикує, але в його партії впевнені в успішному продовженні історії

Затриманий експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі прилетів до Грузії, щоб захистити голоси виборців своєї партії "Єдиний національний рух" на виборах до місцевих органів влади, які відбудуться в суботу, 2 жовтня. Про це в ефірі Shuster online заявила кандидат в мери Кутаїсі від "Єдиного національного руху" Хатія Деканоїдзе.

За її словами, в Грузії багато хто знав про повернення Саакашвілі на батьківщину, адже раніше він дав обіцянку приїхати та взяти активну участь у захисті голосів.

"Чесно кажучи, те, як діяла влада і що вона говорила — це було жахливо. Тому що цілий день вони говорили, що Саакашвілі нібито немає на території Грузії, а ввечері його затримали. Він людина слова, він приїхав до Грузії, щоб створити абсолютно нову політичну реальність, яка важлива зараз для Грузії. Так, кожен громадянин Грузії повинен прийти на вибори й проголосувати проти партії олігарха Біндзіна Іванішвілі (лідер провладної партії "Грузинська мрія" — головного конкурента "ЄНР" на виборах, — ред.). Я не хочу так говорити, але це останній шанс для Грузії стати абсолютно новою державою. А то ми тонемо і тонемо дуже повільно", — говорить Деканоїдзе.

Біндзін Іванішвілі

Вона не вірить, що вибори можуть завершитися не на користь її партії, що фактично означатиме вирок для Саакашвілі.

"Я зовсім не думаю про те, що голосування пройде проти нас, тому що я зустрічаюся з багатьма людьми по всій території Грузії, я сама беру участь у виборах і, чесно кажучи, кожен грузин розуміє, що за влада сьогодні в країні. Це проросійська, пропутінська влада, яка навіть не заперечує цього. Біндзін Іванішвілі формально нічого не представляє, але вся прокуратура, поліція, всі інститути перебувають під ним. Цей уряд — загроза для демократії. Кожна людина, з якою ми говорили, буде голосувати проти партії Бідзіна Іванішвілі", — сказала Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі прибув до Грузії в п’ятницю, 1 жовтня, де і був затриманий. Тепер грузинському експрезиденту загрожує 8 років в’язниці за перевищення повноважень у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі та і помилування фігурантів вбивства співробітника "Об’єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже заявила, що ні в якому разі не помилує Саакашвілі по цим двом справам.