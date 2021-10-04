"Треба їхати у Грузію, але не сьогодні": кохана Саакашвілі розповіла про спільні плани (ексклюзивне відео)

На думку Ясько, реакція міжнародної спільноти щодо арешту Саакашвілі дуже важлива

Нова обраниця заарештованого у Грузії Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько збирається їхати до нього, однак вже після того, як завершить всі необхідні справи щодо цього питання в Україні.

Про це народний депутат від "Слуги народу" повідомила у ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За її словами, на даний момент питання стоїть дещо інакше.

"Треба, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення, це по-перше. По-друге, треба, щоб підключилася міжнародна спільнота. Зараз це вже відбувається, дуже багато заяв. Україна зайняла досить потужну чітку позицію. Президент Зеленський заявив, що ми будемо рятувати і повертати всіх громадян України, тому тут є багато роботи зараз в Україні. Через деякий час, я думаю, що я обовʼязково туди (в Грузію — ред.) поїду, але це буде згодом", — повідомила Єлизавета Ясько нашому кореспонденту.

Дівчина Саакашвілі зазначила, що події останній трьох днів були дуже насиченими. Від моменту, коли візит екс-президента на батьківщину назвали фейком, до момента, коли його заарештували.

"Було важливо провести вибори, а не зірвати їх і повністю піти на мітинги. І в принципі можна дуже з повагою ставитися до того, як грузини відносилися до вчорашнього дня і позавчорашнього, коли були вибори. Для того, щоб захистити свої голоси", — додала депутат.

При цьому Ясько зазначила, що Саакашвілі вирушив в Грузію, щоб допомогти їй у кризовий момент, попри те, що він громадянин України. Можна зробити висновок, що про повернення політика в Україну мови не йшло.

Варто зазначити, що про романтичні стосунки між Михайлом Саакашвілі та Єлизаветою Ясько стало відомо вже після арешту політика. Відео із зізнанням народна депутатка опублікувала на власній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, грузинська опозиція анонсувала на понеділок, 4 жовтня, акцію протесту під вʼязницею у Руставі, де утримують Михайла Саакашвілі. Мітинг має розпочатися о 15:00 за місцевим часом.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Михайло Саакашвілі прибув в Грузію 1 жовтня напередодні виборів, щоб захистити голоси своїх прихильників. Політика затримали того ж дня і засудили до шести років позбавлення волі. В ніч на 2 жовтня його перевезли з Тбілісі у вʼязницю №12 міста Руставі.