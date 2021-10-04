"Надо ехать в Грузию, но не сегодня": возлюбленная Саакашвили рассказала о совместных планах (эксклюзивное видео)

По мнению Ясько, реакция международного сообщества относительно ареста Саакашвили очень важна

Новая избранница арестованного в Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько собирается ехать к нему, однако уже после того, как завершит все необходимые дела по этому вопросу в Украине.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" сообщила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По ее словам, на данный момент вопрос стоит несколько иначе.

"Надо, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых. Во-вторых, надо, чтобы подключилось международное сообщество. Сейчас это уже происходит, очень много заявлений. Украина заняла мощную четкую позицию. Президент Зеленский заявил, что мы будем спасать и возвращать всех граждан Украины, поэтому здесь есть много работы сейчас в Украине. Через некоторое время, я думаю, что я обязательно туда (в Грузию — ред.) поеду, но это будет позже", — сообщила Елизавета Ясько нашему корреспонденту.

Девушка Саакашвили отметила, что события последних трех дней были очень насыщенными. С момента, когда визит экс-президента на родину назвали фейком, до момента, когда его арестовали.

"Было важно провести выборы, а не сорвать их и полностью пойти на митинги. И, в принципе, можно очень с уважением относиться к тому, как грузины относились ко вчерашнему дню и позавчерашнему, когда были выборы. Для того, чтобы защитить свои голоса", — добавила депутат.

При этом Ясько отметила, что Саакашвили отправился в Грузию, чтобы помочь стране в кризисный момент, несмотря на то, что он гражданин Украины. Можно сделать вывод, что о возвращении политика в Украину речи не шло.

Стоит отметить, что о романтических отношениях между Михаилом Саакашвили и Елизаветой Ясько стало известно уже после ареста политика. Видео с признанием народный депутат опубликовала на своей странице в Facebook.

Напомним, грузинская оппозиция анонсировала на понедельник, 4 октября, акцию протеста под тюрьмой в Рустави, где содержат Михаила Саакашвили. Митинг должен начаться в 15:00 по местному времени.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 1 октября накануне выборов, чтобы защитить голоса своих сторонников. Политика задержали в тот же день и приговорили к шести годам лишения свободы. В ночь на 2 октября его перевезли из Тбилиси в тюрьму №12 города Рустави.