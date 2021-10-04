"Свободу Мише!" Грузия готовится к масштабным протестам из-за ареста Саакашвили

Акция протеста должна состояться в городе Рустави в 15:00

После того, как в Грузии 1 октября приговорили к шести годам тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили, грузинская оппозиция заявила, что они выйдут на акции протеста. Митингующие планируют собраться под тюрьмой в городе Рустави, где содержат политика.

Об этом вечером в воскресенье, 3 октября, написал глава "Единого национального движения" Ника Мелия в Facebook.

Мелия обратился к сторонникам с призывом выходить на митинг. Он должен начаться в замке Рустави уже сегодня, 4 октября, в 15:00.

"Свободу Мише!", — написал политик на своей странице.

Стоит отметить, что корреспондент "Телеграфа" накануне побывал у тюрьмы, где удерживают Михаила Саакашвили. Все подходы к пенитенциарному заведению абсолютно свободны, а сама тюрьма в Рустави охраняется в штатном режиме.

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В ЕС также отреагировали на ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии и призвали как власть, как и оппозицию, действовать сдержанно и уважать верховенство права. Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Кроме того, он отметил, что все стороны будут нести ответственность в случае эскалации конфликта.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Михаила Саакашвили в планировании убийств оппозиционеров. По его информации, убивать оппозиционеров Саакашвили планировал на акции в Тбилиси. Для этого якобы должны были привлечь спецтехнику.

Гарибашвили считает, что таким образом Саакашвили и оппозиция должны были делегитимизировать действующую власть, что привело бы к ее отставке. В поддержке этой идеи премьер-министр обвинить и Нику Мелию, возглавляющего партию "Единое национальное движение".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. Позже появилось соответствующее видео. На родину политик прилетел потому, что хотел поддержать своих избирателей и защитить их голоса. Арест Саакашвили заставил реагировать и украинскую власть, которая отметила, что попытается договориться об экстрадиции политика. В генпрокуратуре Грузии заявили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют и все шесть лет заключения политик проведет в тюрьме на родине.