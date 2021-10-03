Вопрос не рассматривается: в Грузии ответили на попытки Зеленского вернуть Саакашвили

Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы

Генпрокуратура Грузии заявила, что вопрос экстрадиции осужденного политика Михаила Саакашвили в Украину рассматриваться не будет и весь срок ему придется отбывать на родине. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таки будет требовать экстрадиции Саакашвили, потому что у него есть украинское гражданство.

Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает издание Sputnik Грузии.

В генпрокуратуре страны отметили, что Саакашвили задержали в Грузии как уже осужденное лицо и уже сейчас он приговорен к шести годам лишения свободы и будет отбывать наказание в тюрьме города Рустави.

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Также в ведомстве отметили, что Саакашвили сегодня не будут предъявлять обвинения за незаконное пересечение границы, однако против него открыты еще два уголовных дела, которые расследуют в ускоренном темпе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Трускавце заявил, что он планирует добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили, поскольку он имеет гражданство Украины.

По словам Зеленского, новость о том, что Саакашвили отправился в Грузию его очень удивила, так как он о планах политика не знал. Более того, президент Украины посчитал такой шаг экс-президента Грузии неправильным, "потому что он находится в государственной власти". Но помочь ему все-таки попытается.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Позже появилось соответствующее видео. В страну он прилетел для того, чтобы поддержать своих избирателей и защитить их голоса на выборах в местные органы власти, которые состоялись 2 октября.