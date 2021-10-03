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Питання не розглядається: у Грузії відповіли на спроби Зеленського повернути Саакашвілі

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Арешт Михайла Саакашвілі в Грузії Новина оновлена 03 жовтня 2021, 15:54
Арешт Михайла Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі засудили до шести років позбавлення волі

Генпрокуратура Грузії заявила, що питання екстрадиції засудженого політика Михайла Саакашвілі в Україну розглядатися не буде і весь термін йому доведеться відбувати на батьківщині. У той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що таки буде вимагати екстрадиції Саакашвілі, тому що у нього є українське громадянство.

Про це в неділю, 3 жовтня, повідомляє видання Sputnik Грузії.

У генпрокуратурі країни відзначили, що Саакашвілі затримали в Грузії як вже засуджену особу і вже зараз він засуджений до шести років позбавлення волі і відбуватиме покарання у в’язниці міста Руставі.

Також у відомстві зазначили, що Саакашвілі сьогодні не будуть пред’являти звинувачення за незаконний перетин кордону, однак проти нього відкриті ще дві кримінальні справи, які розслідують у прискореному темпі.

При цьому президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Трускавці заявив, що він планує домагатися екстрадиції Михайла Саакашвілі, оскільки він має громадянство України.

За словами Зеленського, новина про те, що Саакашвілі вирушив до Грузії його дуже здивувала, так як він про плани політика не знав. Більш того, президент України вважає такий крок екс-президента Грузії неправильним, "тому що він знаходиться у державній владі". Але допомогти йому все-таки спробує.

Раніше "Телеграф" писав, що екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Пізніше з’явилося відповідне відео. В країну він прилетів для того, щоб підтримати своїх виборців і захистити їхні голоси на виборах до місцевих органів влади, які відбулися 2 жовтня.

Теги:
#Грузія #Арешт #Екстрадиція #Генеральна прокуратура #Михайло Саакашвілі #Володимир Зеленський
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