"Свободу Міші!" Грузія готується до масштабних протестів через арешт Саакашвілі

Акція протесту має відбутися у місті Руставі о 15:00

Після того, як у Грузії 1 жовтня засудили до шести років увʼязнення екс-президента Михайла Саакашвілі, грузинська опозиція заявила, що вони вийдуть на акції протесту. Мітингарі планують зібратися під вʼязницею у місті Руставі, де утримують політика.

Про це ввечері у неділю, 3 жовтня, написав голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія у Facebook.

Мелія звернувся до прихильників із закликом виходити на мітинг. Він має розпочатися в замку Руставі вже сьогодні, 4 жовтня, о 15:00.

"Свободу Міші!", — написав політик на своїй сторінці.

Варто зазначити, що кореспондент "Телеграфа" напередодні побував біля вʼязниці, де утримують Михайла Саашкавілі. Всі підходи до пенітенціарного закладу абсолютно вільні, а сама вʼязниця у Руставі охороняється у штатному режимі.

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У ЄС також відреагували на ситуацію із арештом Саакашвілі в Грузії та закликали як владу, як і опозицію, діяти стримано і поважати верховенство права. Про це у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Крім того, він зазначив, що всі сторони будуть нести відповідальність у разі ескалації конфлікту.

У той же час премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Михайла Саакашвілі у плануванні вбивств опозиціонерів. За його інформацією, вбивати опозиціонерів Саакашвілі планував на акції у Тбілісі. Для цього нібито мали залучити спецтехніку.

Гарібашвілі вважає, що таким чином Саакашвілі та опозиція мали делегітимізувати чинну владу, що призвело би до її відставки. У підтримці цієї ідеї премʼєр-міністр звинувати і Ніку Мелію, який очолює партію "Єдиний національний рух".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії 1 жовтня. Пізніше з’явилося відповідне відео. На батьківщину політик прилетів тому, що хотів підтримати своїх виборців і захистити їхні голоси. Арешт Саакашвілі змусив реагувати і українську владу, яка зазначила, що спробує домовитися про екстрадицію політика. У генпрокуратурі Грузії заявили, що повертати Саакашвілі в Україну вони не планують і всі шість років увʼязнення політик проведе у вʼязниці на батьківщині.