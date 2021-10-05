Протесты в поддержку Саакашвили в Грузии: как все прошло и чего ждать от оппозиции дальше (фото, видео)

Акция протеста прошла без столкновений с полицией

В Грузии после ареста Михаила Саакашвили на акцию протеста вышли его сторонники. Митингующие и представители оппозиции собрались в понедельник, 4 октября, под стенами тюрьмы №12 города Рустави, где содержат политика. Тысячи людей требовали освободить экс-президента Грузии.

Как сообщил Deutsche Welle, акция в поддержку осужденного к шести годам Михаила Саакашвили собрала около трех тысяч человек. Участники пришли с плакатами в поддержку политика, флагами Грузии и ЕС. Главное их требование — освободить Саакашвили.

Митинг охраняли 20 автомобилей полиции и охрана пенитенциарного заведения. При этом в 300 метрах от помещения тюрьмы была перекрыта дорога.

Акция протеста прошла мирно, никаких столкновений зафиксировано не было.

На демонстрации под тюрьмой в Рустави также присутствовал Ника Мелия — лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» и соратник Михаила Саакашвили. На своей странице в Facebook оппозиционер опубликовал фотографии с митинга. Судя по кадрам, под стенами тюрьмы в Рустави действительно собралось несколько тысяч граждан.

Акция протеста в поддержку Саакашвили в городе Рустави

Граждане требуют освободить Саакашвили из тюрьмы

Ника Мелия на акции в поддержку Саакашвили

Люди пришли с многочисленными плакатами и флагами

Фото: facebook.com/Nika.Melia

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Как сообщает издание Sputnic Грузия, митинг в поддержку Саакашвили продолжался более 3 часов, а около 18:00 закончился. При этом представители оппозиции заявили, что они готовят более масштабные акции протеста.

В частности, лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что до 30 октября сторонники Саакашвили и оппозиционеры готовятся к "единому большому национальному движению".

По словам оппозиционерки, митинги в поддержку Саакашвили возглавит его партия "Единое национальное движение" во главе с Никой Мелия. Настроены они решительно.

Между тем, как сообщает "Грузия-Online", Михаил Саакашвили заявил, что будет голодать до тех пор, пока не освободят его и людей, которых задержали из-за него. Такую позицию политик отметил в письме, которое зачитал его адвокат Ника Гварамия.

При этом Саакашвили заявил, что откажется от помощи врачей, если ему станет хуже, а голодание будет продолжать "до конца жизни", чтобы доказать, что "за Грузию стоит жить и стоит умереть".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, о чем свидетельствует соответствующее видео. В страну он прилетел для того, чтобы поддержать своих избирателей и защитить их голоса на выборах в местные органы власти.